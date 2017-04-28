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    Минэнерго: запасы антрацита на ТЭС сократились

    (обновлено: )13150
    Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности сообщает о том, что в Украине, запасы антрацитового угля сократились до 382, 6 тыс. тонн.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Запасы угля на Трипольской ТЭС по состоянию на 26 апреля составляют 41,5 тыс. тонн.

    Славянская ТЭС
    ПАО "Донбассэнерго"
    Цепная реакция. Из-за дефицита антрацита остановилась пятая по счету ТЭС

    Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

    В целом в Украине, запасы антрацитового угля сократились до 382, 6 тыс. т, сообщает "112 Украина". По состоянию на начало апреля, по данным "Укрэнерго" они составляли 499 тыс. т.

    Напомним, ранее  прекратила работу пятая тепловая электростанция, которая работает на антраците, — Славянская ТЭС в Николаевке

    Всего в Украине действуют 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

    Правительство в феврале приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этого постановления было продлено еще на месяц до середины апреля. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

    Читайте также: Украина и Донбасс в блокаде: есть ли жизнь без антрацита?

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