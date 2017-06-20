Эксперт: цена вопроса горячей воды в Киеве - долг власти по льготам и субсидиям

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Кабмин взялся за решение проблемы отсутствия горячей воды в столице. Минэнергоугля поручило "Киевтрансгазу" подключиться к ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города. Впрочем, сделано этого не было.

В то же время вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отметил, что из всех долгов по Украине, накопившихся за услуги ЖКХ на конец отопительного сезона, 25% сформировало "Киевэнерго".

Что делать для возобновления горячего водоснабжения в столице, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як можна пояснити, що 25% всіх боргів на кінець опалювального сезону сформувало "Київенерго"?

— Це можна пояснити тим, що це найбільше підприємство теплокомуненерго, воно споживає багато газу, в нього є багато споживачів, воно виробляє багато теплової енергії. Тому, зрозуміло, що його доля досить висока. У загальному споживання газу, в загальних платежах, тому і борг досить високий.

Тобто це борг киян?

— Не обов’язково. Це може бути частково борг киян, але кияни платять досить дисципліновано. Це може бути частково борг проплат по взаємозаліку, по пільгах і субсидіях з державного бюджету, і це може бути борг просто "Київенерго", який використав гроші на інші цілі, але не заплатив за газ.

Я думаю, з цих трьох компонентів найбільша частка другого компоненту – це заборгованість держави по пільгах і субсидіях.

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За словами Зубка, починаючи з 2006 року, розрахунки населення за спожиті ЖКП коливались на рівні 92-97%, сьогодні — це вже 103%. Чому тоді з’являється інформація про борги населення?

— Дійсно, бувають борги фізичних осіб-споживачів, але вони, зазвичай, на кінець опалювального сезону закриваються, тому частка саме боргів споживачів, побутових споживачів, вона не є такою великою і вона є терпимою, з нею можна жити і працювати. Тобто виникають і окрім того суттєві борги.

"Київтрансгазу" доручили під’єднати до тиску ТЕЦ-6, але протягом 5 діб це питання так і не було вирішено. Наскільки було правильне це рішення і чому не вирішується це питання?

— Найбільш правильно було під’єднати тоді, коли закриють відповідні заборгованості, і заборгованості, в тому числі, держави. Тому держава має заплатити ту частину, яку вона має заплатити по субсидіях.

Якщо вже в держави була політика, що тарифи піднімаються, але компенсуються субсидіями, тоді вони, дійсно, мають компенсуватись субсидіями, тому що на сьогоднішній день у нас виходить ситуація, коли гарячої води немає на всіх споживачів, які справно платили за своє споживання гарячої води.

Така ситуація абсолютно недопустима, тому що якщо людина заплатила, вона повинна отримати гарантовано цю послугу. Звичайно, можна закривати очі на це і працювати без розрахунків, а тоді, коли падає фінансово-платіжна дисципліна, тоді на цьому з’являється багато різних схем і, в принципі, це все виходить ще дорожче державі.

Тому гарячу воду потрібно включати, але потрібно включати таким чином, щоб, нарешті, той, хто має заплатити, щоб він заплатив. Найбільше це стосується власне, держави, там, де вона має заплатити за субсидії.

Навіть якщо ці борги будуть сплачені, де гарантія, що тоді вода з’явиться?

— Мені важко давати гарантії, але, знову ж таки, якщо значна частина цього боргу буде погашена, наприклад, половина, я думаю, що той, хто поставляє газ, там також здравомислячі люди є, і коли вони бачать, що борг, дійсно, погашається, тоді є сенс їздити на зустріч і включити цей газ.

Наскільки я знаю, він навіть не був виключений, просто був зменшений тиск і була обмежена подача газу, тобто компанія все одно могла працювати і виробляти гарячу воду, просто на менших обсягах. Тому потрібно, щоб всі сторони цього ланцюжка, всі учасники добре зробили свою роботу.

Якщо все ж доєднають до тиску, то усі райони які обслуговує ТЕЦ-6, отримають воду?

— Залежно від того, який буде тиск. Якщо буде достатній тиск і достатня подача газу, що можна буде подавати гарячу воду всім, то тоді всім. Якщо це буде недостатній тиск, його можна буде подавати на декілька районів, то тоді, можливо, не всім. Але тут потрібно знати деталі.

Ранее и.о директора департамента ЖКХ КГГА Иван Пастухов в эфире "ГС" заявил, что киевские власти никак не могут повлиять на отключение горячей воды, но делают все возможное в пределах своих полномочий.