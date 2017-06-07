Враждебное государство. Украинцы не доверяют власти - опрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть переживает глубокий кризис доверия со стороны населения. Подавляющее большинство украинцев не доверяют лидерам государства и государственным институтам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех областях Украины на подконтрольной правительству территории. Всего было опрошено 1217 респондентов, статистическая ошибка не превышает 3%.

Куда ведут страну?

Большинство населения негативно воспринимает политический курс, который проводит нынешняя украинская власть.

"Подавляющее большинство (72,5%) опрошенных с той или иной степенью уверенности считает, что власть ведет страну в неправильном направлении, и только 18,3% респондентов придерживаются точки зрения, что власть ведет страну в однозначно правильном или скорее в правильном направлении", - отметил руководитель социологических программ Центра "София" Александр Левцун, представляя результаты исследования на пресс-конференции в среду.

По его словам, критическое восприятие политического курса доминирует во всех макрорегионах страны — и на Юго-Востоке, и в центральных областях, и на Западе.

Не верят политикам, не верят институтам

Власть переживает глубокий кризис доверия со стороны населения, подчеркнул социолог. Особенно наглядно кризис доверия проявляется в отношении населения к президенту Украины Петру Порошенко: ему полностью доверяют лишь 1,9% опрошенных, скорее доверяют —15,9%. В то же время доля респондентов, которые в той или иной мере не доверяют Порошенко, составляет 78,1%.

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Это недоверие к президенту доминирует во всех макрорегионах страны. Самый большой уровень недоверия наблюдается на Юго-Востоке (87%).

Левцун отметил, что подавляющее большинство опрошенных совсем не доверяют или скорее не доверяют председателю Верховной Рады Андрею Парубию (82%), главе МВД Арсену Авакову (81,9%), секретарю СНБО Александру Турчинову (81,5%), лидеру входящей в коалицию партии "Народный фронт" Арсению Яценюку (90,2%).

Украинцы не доверяют не только руководителям государства, наблюдается также системный кризис доверия к государственным институтам. Так, подавляющее большинство в той или иной мере не доверяет Верховной Раде (89,4%), правительству (86,3%), Национальному банку Украины (86,2%).

Особую тревогу вызывает низкий уровень доверия к правоохранительным органам, подчеркивают авторы исследования. Судам в той или иной мере доверяют только 5,9% респондентов, прокуратуре — 9,1%, полиции — 23,3%, главе МВД Арсену Авакову — 10%…

Только армии доверяют немногим более половины населения (55%).

"Конечно, хорошо, когда народ доверяет своей армии и своим венным. Однако в ситуации, когда армия оказывается единственным государственным институтом, который пользуется поддержкой населения, возникает опасность использования армии в политических целях", — сказал Левцун.

Впрочем, как отметил политолог Андрей Ермолаев, уровень доверия к армии тоже снижается.

Враждебное государство

Левцун подчеркнул, что "недоверие к руководству государства и к государственным институтам приводят, в конечном итоге, к тому, что граждане начинают воспринимать государство как чужое, враждебное по отношению к себе".

По его словам, "революция 2014 года ставила задачу преодолеть ту пропасть, которая возникла между народом и властью, однако сегодня эта пропасть становится все глубже.

"Граждане перестают идентифицировать себя с государством, а свое будущее перестают связывать с будущим своей страны", — резюмировал социолог.

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Не надо было запрещать "Одноклассников"

Причины углубляющегося кризиса доверия — "непобедимая" коррупция и непопулярные решения и проекты власти, в том числе недавние. Большая их часть вызывала недовольство и протесты.

Так, по результатам исследования, к решению о блокировании доступа к российским соцсетям "Одноклассники" и "Вконтакте" негативно отнеслись 61,2% респондентов.

Попытку установить новый порядок назначения священнослужителей УПЦ (с согласия органов власти) не одобрили 59,7% опрошенных. Отметим, в результате протестов украинская власть этот проект пока отложила.

Намерение ввести визовый режим с Россией негативно воспринимают 51,7%.

Украинское общество преимущественно негативно восприняло установление торгово-экономической блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса (46,9% не поддерживают, 40,2% поддерживают). Среди респондентов на юго-востоке страны доля противников блокады составила две трети (67,1%) опрошенных.

Неоднозначное отношение вызывает установление обязательных языковых квот на ТВ и радио. Поддерживают это решение немногим более половины (51,7%) опрошенных, в то же время 38,7% не согласны с ним. А на юго-востоке Украины большинство (57,8%) высказались против политики квот, констатировали социологи.

Понятно, что подобные решения только раскалывают страну. Но власть это, похоже, не волнует. Накануне Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ.