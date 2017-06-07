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    Враждебное государство. Украинцы не доверяют власти - опрос

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    Недоверие к руководству государства и к государственным институтам приводят, в конечном итоге, к тому, что граждане начинают воспринимать государство как чужое, враждебное по отношению к себе, отмечают социологи.
    Украинцы. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинская власть переживает глубокий кризис доверия со стороны населения. Подавляющее большинство украинцев не доверяют лидерам государства и государственным институтам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех областях Украины на подконтрольной правительству территории. Всего было опрошено 1217 респондентов, статистическая ошибка не превышает 3%.

    Куда ведут страну?

    Большинство населения негативно воспринимает политический курс, который проводит нынешняя украинская власть.

    "Подавляющее большинство (72,5%) опрошенных с той или иной степенью уверенности считает, что власть ведет страну в неправильном направлении, и только 18,3% респондентов придерживаются точки зрения, что власть ведет страну в однозначно правильном или скорее в правильном направлении", - отметил руководитель социологических программ Центра "София" Александр Левцун, представляя результаты исследования на пресс-конференции в среду.

    По его словам, критическое восприятие политического курса доминирует во всех макрорегионах страны — и на Юго-Востоке, и в центральных областях, и на Западе.

    Не верят политикам, не верят институтам

    Власть переживает глубокий кризис доверия со стороны населения, подчеркнул социолог. Особенно наглядно кризис доверия проявляется в отношении населения к президенту Украины Петру Порошенко: ему полностью доверяют лишь 1,9% опрошенных, скорее доверяют —15,9%. В то же время доля респондентов, которые в той или иной мере не доверяют Порошенко, составляет 78,1%.

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    Это недоверие к президенту доминирует во всех макрорегионах страны. Самый большой уровень недоверия наблюдается на Юго-Востоке (87%).

    Левцун отметил, что подавляющее большинство опрошенных совсем не доверяют или скорее не доверяют председателю Верховной Рады Андрею Парубию (82%), главе МВД Арсену Авакову (81,9%), секретарю СНБО Александру Турчинову (81,5%), лидеру входящей в коалицию партии "Народный фронт" Арсению Яценюку (90,2%).

    Украинцы не доверяют не только руководителям государства, наблюдается также системный кризис доверия к государственным институтам. Так, подавляющее большинство в той или иной мере не доверяет Верховной Раде (89,4%), правительству (86,3%), Национальному банку Украины (86,2%).

    Петр Порошенко
    Украинское фото
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    Особую тревогу вызывает низкий уровень доверия к правоохранительным органам, подчеркивают авторы исследования. Судам в той или иной мере доверяют только 5,9% респондентов, прокуратуре — 9,1%, полиции — 23,3%, главе МВД Арсену Авакову — 10%…

    Только армии доверяют немногим более половины населения (55%).

    "Конечно, хорошо, когда народ доверяет своей армии и своим венным. Однако в ситуации, когда армия оказывается единственным государственным институтом, который пользуется поддержкой населения, возникает опасность  использования армии в политических целях", — сказал Левцун.

    Впрочем, как отметил политолог Андрей Ермолаев, уровень доверия к армии тоже снижается.

    Враждебное государство

    Левцун подчеркнул, что "недоверие к руководству государства и к государственным институтам приводят, в конечном итоге, к тому, что граждане начинают воспринимать государство как чужое, враждебное по отношению к себе".

    По его словам, "революция 2014 года ставила задачу преодолеть ту пропасть, которая возникла между народом и властью, однако сегодня эта пропасть становится все глубже.

    "Граждане перестают идентифицировать себя с государством, а свое будущее перестают связывать с будущим своей страны", — резюмировал социолог.

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    Не надо было запрещать "Одноклассников"

    Причины углубляющегося кризиса доверия — "непобедимая" коррупция и непопулярные решения и проекты власти, в том числе недавние. Большая их часть вызывала недовольство и протесты.

    Так, по результатам исследования, к решению о блокировании доступа к российским соцсетям "Одноклассники" и "Вконтакте" негативно отнеслись 61,2% респондентов.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Порошенко, выборы и технология надувательства

    Попытку установить новый порядок назначения священнослужителей УПЦ (с согласия органов власти) не одобрили 59,7% опрошенных. Отметим, в результате протестов украинская власть этот проект пока отложила.

    Намерение ввести визовый режим с Россией негативно воспринимают 51,7%.

    Украинское общество преимущественно негативно восприняло установление торгово-экономической блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса (46,9% не поддерживают, 40,2% поддерживают). Среди респондентов на юго-востоке страны доля противников блокады составила две трети (67,1%) опрошенных.

    Неоднозначное отношение вызывает установление обязательных языковых квот на ТВ и радио. Поддерживают это решение немногим более половины (51,7%) опрошенных, в то же время 38,7% не согласны с ним. А на юго-востоке Украины большинство (57,8%) высказались против политики квот, констатировали социологи.

    Понятно, что подобные решения только раскалывают страну. Но власть это, похоже, не волнует. Накануне Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ.

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