Супруга футболиста сборной Украины родила двойню

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В семействе полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" Сергея Сидорчука пополнение. Супруга футболиста Анна родила двойню — мальчика и девочку.

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"Сегодня мы стали многодетной семьей, спасибо за этот подарок Господу и Мужу. Спасибо детям, что выбрали нас!" — написала Анна Сидорчук в своем Instagram, сообщает footboom.com.

njytab Анна Сидорчук родила двойню

Напомним, два года назад киевское "Динамо" заключило соглашение с полузащитником Сергеем Сидорчуком. Контракт с 23-летним игроком подписан до конца декабря 2019 года. Сидорчук перешел в "Динамо" из запорожского "Металлурга" в декабре 2012 года, подписав 5-летний контракт.