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    Супруга футболиста сборной Украины родила двойню

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    Супруга футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Сергея Сидорчука Анна Сидорчук родила двойню - мальчика и девочку. Об этом Анна сообщила в Instagram.
    Игроки Сергей Сидорчук и Евгений Хачериди (Динамо) и Сильвано Комвалиус (Сталь)
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В семействе полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" Сергея Сидорчука пополнение. Супруга футболиста Анна родила двойню — мальчика и девочку. 

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    "Сегодня мы стали многодетной семьей, спасибо за этот подарок Господу и Мужу. Спасибо детям, что выбрали нас!" — написала Анна Сидорчук в своем Instagram, сообщает footboom.com.

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    Анна Сидорчук родила двойню

    Напомним, два года назад киевское "Динамо" заключило соглашение с полузащитником Сергеем Сидорчуком. Контракт с 23-летним игроком подписан до конца декабря 2019 года. Сидорчук перешел в "Динамо" из запорожского "Металлурга" в декабре 2012 года, подписав 5-летний контракт.

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