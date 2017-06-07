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    Политика

    Украина и Швейцария договорились о визовой либерализации

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (484)

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    В Киеве было подписано соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии - согласия государства на приём обратно на свою территорию своих же граждан, которые подлежат депортации из другого государства.
    Украина и Швейцария подписали соглашение о визовой либерализации
    Фото со страницы Арсена Авакова в Twitter

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В ходе встречи министра иностранных дел Павла Климкина с главой департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве было подписано соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии — согласия государства на приём обратно на свою территорию своих же граждан, которые подлежат депортации из другого государства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter.

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

    "Вместе с Павлом Климкиным подписали от имени Украины со Швейцарией соглашения о визовой либерализации и реадмиссии. Европа становится еще ближе!" — написал министр.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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