Украина и Швейцария договорились о визовой либерализации

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В ходе встречи министра иностранных дел Павла Климкина с главой департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве было подписано соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии — согласия государства на приём обратно на свою территорию своих же граждан, которые подлежат депортации из другого государства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter.

"Вместе с Павлом Климкиным подписали от имени Украины со Швейцарией соглашения о визовой либерализации и реадмиссии. Европа становится еще ближе!" — написал министр.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.