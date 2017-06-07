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    Савченко предложила принести в жертву Украине тысячу политиков

    (обновлено: )530130
    По мнению Надежды Савченко, 450 депутатов в Раде, почти столько же в Кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Украинцам станет намного легче жить, если в стране не будет парламентариев, членов правительства и сотрудников Администрации президента, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Об этом она заявила 6 июня в эфире телеканала NewsOne.

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    "450 (депутатов —Ред.) в Раде, почти столько же в Кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче", — сказала политик.

    По ее мнению, во власть не должны приходить люди, которые за предыдущие 25 лет хотя бы раз попадали в парламент или правительство.

    "Когда уже власть начнет умирать за нас? Когда они уже сделают хоть одно доброе дело? Да никогда — это не входит в их политические планы", — отметила Савченко.

    Напомним, несколько дней назад Савченко раскритиковала украинских политиков. По ее мнению, они не пользуются поддержкой жителей страны, а в Европе ведут себя как нищие.

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