В прямом эфире: украинский телеведущий выгнал из студии соратника Порошенко

Во время телеэфира оппонентом Винника был депутат от фракции "Батькивщины" Сергей Евтушок. Депутаты эмоционально дискутировали, перебивали друг друга, что не понравилось ведущему. "У меня большая просьба, не голосуйте за депутатов, которые не умеют себя вести", — обратился к зрителям Вересень.

В результате он попросил режиссеров выключить микрофон Виннику до завершения программы.

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В ответ парламентарий осведомился у ведущего, может ли он покинуть эфир. "Да, можете идти. Вперед, вперед", — ответил Вересень.