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    В прямом эфире: украинский телеведущий выгнал из студии соратника Порошенко

    (обновлено: )27840
    Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник поссорился в прямом эфире с ведущим программы "Дуэль" Николаем Вереснем и со скандалом покинул студию. Видео инцидента доступно на телеканале NewsOne.
    Канал NewsOne на youtube

    Во время телеэфира оппонентом Винника был депутат от фракции "Батькивщины" Сергей Евтушок. Депутаты эмоционально дискутировали, перебивали друг друга, что не понравилось ведущему. "У меня большая просьба, не голосуйте за депутатов, которые не умеют себя вести", — обратился к зрителям Вересень.

    В результате он попросил режиссеров выключить микрофон Виннику до завершения программы.

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    В ответ парламентарий осведомился у ведущего, может ли он покинуть эфир. "Да, можете идти. Вперед, вперед", — ответил Вересень.

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