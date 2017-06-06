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    Порошенко подписал закон о языковых квотах на ТВ

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (134)

    (обновлено: )21115
    По данным пресс-службы, президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ, сообщила пресс-служба украинского президента по итогам его встречи с журналистами во вторник.

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    По данным пресс-службы, президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.

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    "Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон – ред.)", — приводит слова президента пресс-служба.

    При этом на сайте парламента статус данного закона еще не обновился, под документом указано, что он направлен на подпись президенту.

    Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.

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