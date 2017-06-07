Хроника 6 июня: лайнер-беглец "Генерал Ватутин", языковые квоты на ТВ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 6 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковых квотах на ТВ, в столице отменили запрет на продажу алкоголя ночью, в Белой Церкви взорвалась заправка, а в Киеве – СТО. Помимо этого национальная сборная Украины проиграла в товарищеском матче сборной команде Мальты. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко подписал закон о языковых квотах на ТВ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о введении квот на украинский язык на ТВ. Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.

Россия пригрозила визовым режимом Украине

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что Москва не ведет "черных списков" украинцев, за исключением единичных случаев. Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже.

Читайте также: США ужесточают процесс предоставления виз

"Газпром" опроверг отмену судом правила take or pay в контракте с Киевом

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в ходе пресс-конференции во вторник опроверг отмену стокгольмским судом правила take or pay в контракте с "Нафтогазом Украины". Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.

В Белой Церкви взорвалась заправка, а в Киеве — СТО

В Белой Церкви под Киевом произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали с ожогами. Взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности, в частности, во время ремонтных работ по подготовке АЗС к эксплуатации. Помимо этого накануне в Днепровском районе Киева случился масштабный пожар, который вспыхнул в частном доме, к которому пристроено помещение, используемое как станция технического обслуживания.

В столице отменили запрет на продажу алкоголя ночью

Во вторник, 6 июня, вступило в законную силу решение суда, согласно которому Киевский городской совет обязан отменить запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков в ночное время. Об этом говорится в сообщении Киевского областного управления Антимонопольного комитета. 12 апреля Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить решение о запрете на розничную продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков субъектами хозяйствования с 23:00 до 10:00.

Украинский круизный лайнер ушел в Ростов

Украинский круизный лайнер река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов, сообщили накануне украинские СМИ. Однако, по словам директора круизной компании ранее владевшей судном, лайнер теперь принадлежит частной офшорной сейшельской компании, на его борту туристов нет. Позже появилась информация, что "Генерал Ватутин" стоит на якорной стоянке в районе порта "Кавказ" в Керченском проливе, его проверяли пограничники.

Читайте также: Приключения лайнера-"беглеца" "Генерал Ватутин"

"Легендарное" поражение Украины mfa.com.mt "Легендарное" поражение Украины, или Сенсация от Мальты

Национальная сборная Украины проиграла в товарищеском матче сборной команде Мальты. Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке на 14-ой минуте после розыгрыша углового забил Зак Мускат. Отметим, сборная Мальты находится на 182-й позиции в рейтинге ФИФА.

Нападение в Париже: ранен полицейский, 900 человек заблокированы в Нотр-Дам

Очередное террористическое нападение произошло в Париже: 40-летний уроженец Алжира напал на полицейских с молотком. По сообщению полицейских, нападавший выкрикивал "это вам за Сирию!" и называл себя "солдатом халифата" группировки "Исламское государство". Правоохранители открыли огонь по мужчине. Он получил пулевые ранения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения.

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов. Союз журналистов Украины был создан 23 апреля 1959 года и в эпоху существования СССР был отделением Союза журналистов СССР.