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    В Белой Церкви взорвалась заправка: есть жертвы

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    Взрыв на АЗС в Белой Церкви
    Facebook ГУ Нацполиции в Киевской области

     

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Белой Церкви под Киевом произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали с ожогами. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области на Facebook.

     

    Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью. В частности, во время ремонтных работ по подготовке АЗС к эксплуатации.

    Сейчас полиция назначила ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена ​​причина трагедии.

    Следователи предварительно квалифицируют это событие по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

    Досудебное расследование продолжается.

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