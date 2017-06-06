В Белой Церкви взорвалась заправка: есть жертвы

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Белой Церкви под Киевом произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали с ожогами. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области на Facebook.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью. В частности, во время ремонтных работ по подготовке АЗС к эксплуатации.

Сейчас полиция назначила ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена ​​причина трагедии.

Следователи предварительно квалифицируют это событие по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.