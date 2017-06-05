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    Киев

    Подробности врызва под Киевом: есть жертвы

    (обновлено: )523
    Сообщается, что в результате взрыва, произошедшего в Вышгороде, погиб мужчина. Спасательные службы приняли решение не эвакуировать жильцов дома.
    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире
    vyshgorod.city

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва, который прогремел накануне около 23.00 на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде, есть пострадавшие.

    "Среди пострадавших — мужчина и женщина, которые находились в квартире. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Жителей дома не эвакуировали. Причины и последствия выясняются", — сообщает корреспондент "112 Украина" с места события. Квартиру, где произошел взрыв, опечатали.

    Напомним, взрыв прогремел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.

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    Ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв. Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.

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