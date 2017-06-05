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    Происшествия

    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире

    (обновлено: )97
    По информации СМИ, взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома, стекла и окна вылетели. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.
    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире
    vyshgorod.city

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В понедельник в Вышгороде под Киевом на проспекте Мазепы, 5 произошел мощный взрыв в жилом доме, сообщается на сайте vyshgorod.city.

    vyshgorod.city
    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире

    "Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. Стекла и окна повылетали. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция", — говорится в сообщении.

    Одного человека забрала скорая помощь, точное количество жертв неизвестно. Причины и последствия происшествия выясняются.

    vyshgorod.city
    Под Киевом произошел мощный взрыв в квартире

    Журналист портала dtp.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook сообщил об одном погибшем.

     

    "Жуткий ночной ужас под Киевом в Вышгороде: взрыв в квартире. Предварительно, один погиб, двое в реанимации", — написал Антонов.

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    Напомним, в субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв. Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.

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