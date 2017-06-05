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    Происшествия

    Под Балаклеей ранен мужчина при взрыве неизвестного предмета

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (147)

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    По предварительным данным полиции, мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, в результате демонтажных работ тот взорвался.
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    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В селе Вербовка Балаклейского района Харьковщины в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

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    "В Балаклейский отдел полиции с приемного отделения скорой помощи поступило сообщение, что к ним доставлен 34-летний житель села Вербовка. У мужчины обнаружена травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти, рваная рана правового плеча и левого колена", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, в результате демонтажных работ тот взорвался.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

    Напомним, пожар начался в марте на складах на складе боеприпасов. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных были повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.

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