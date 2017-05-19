Балаклею полностью разминировали - Кабмин

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КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Территорию в районе Балаклеи полностью разминировали и очистили от взрывоопасных предметов. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства.

"Территория, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации 23 марта в городе Балаклея в Харьковской области на территории 65 арсенала Вооруженных сил Украины, когда возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, полностью разминирована и очищена. На сегодня в минимальные сроки все вовремя выполнено", — говорится в сообщении Кабмина.

В частности, на сайте приводятся данные вице-премьера страны Геннадия Зубко, согласно которым в Украине разминирование территорий после взрывов на других складах происходило годами или все еще продолжается.

"Эта чрезвычайная ситуация относится к такой категории, последствия которой ликвидируются не за один день. Это требовало системности и ответственности. С самого первого дня мы держали и держим ситуацию в Балаклее под контролем", — отметил Зубко.

По его словам, в 2017 году Государственная служба чрезвычайных ситуаций обеспечит постоянный мониторинг за состоянием очищенной территории, а также оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, пожар начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных были повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.