наверх
19.05.201716:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Балаклею полностью разминировали - Кабмин

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (146)

    35
    Как заявил вице-премьер Украины Геннадий Зубко, в Украине разминирование территорий после взрывов на других складах происходило годами или все еще продолжается.
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Территорию в районе Балаклеи полностью разминировали и очистили от взрывоопасных предметов. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства.

    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua
    И сегодня в Балаклее жители находят непонятные предметы – спецкор

    "Территория, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации 23 марта в городе Балаклея в Харьковской области на территории 65 арсенала Вооруженных сил Украины, когда возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, полностью разминирована и очищена. На сегодня в минимальные сроки все вовремя выполнено", — говорится в сообщении Кабмина.

    В частности, на сайте приводятся данные вице-премьера страны Геннадия Зубко, согласно которым в Украине разминирование территорий после взрывов на других складах происходило годами или все еще продолжается.

    "Эта чрезвычайная ситуация относится к такой категории, последствия которой ликвидируются не за один день. Это требовало системности и ответственности. С самого первого дня мы держали и держим ситуацию в Балаклее под контролем", — отметил Зубко.

    По его словам, в 2017 году Государственная служба чрезвычайных ситуаций обеспечит постоянный мониторинг за состоянием очищенной территории, а также оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

    Напомним, пожар начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных были повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Решмедилова: "антицерковные" законы ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка