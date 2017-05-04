Полторак назвал главную версию причин пожара в Балаклее

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак заявил, что специалисты проводят заключительные экспертизы в связи со взрывами на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области, главной версией остается теракт, осуществленный диверсионной группой.

"Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло ЧП в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы", — цитирует пресс-служба Минобороны слова Полторака.

По словам министра, проводятся экспертизы, чтобы выяснить, каким образом "был осуществлен подрыв хранилища". "В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища", — заявил он.

Напомним, пожар начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных были повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.