Балаклее выделили еще 30 млн гривен на восстановление

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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Харьковский областной совет принял решение о выделении денег на восстановление и ремонт частных жилых домов в Балаклейском районе, которые пострадали от взрывов на армейском складе боеприпасов.

"Депутаты инициировали выделение 30 млн гривен целевой субвенции из областного бюджета для жителей частного сектора Балаклейского района. Субвенция из областного бюджета позволит оказать людям материальную помощь, чтобы привести в пригодное для комфортной жизни состояние 228 особо разрушенных частных домов, и еще 1000 домов, подвергшихся меньшим повреждениям", – говорится в сообщении.

Напомним, пожар начался в марте на складах на складе боеприпасов. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Из-за пожара четыре многоэтажных дома и два частных были повреждены и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье. Ранее в Балаклее приступили к работе около 500 строителей из 16 подрядных организаций, которые восстанавливают другие поврежденные дома.