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    Эхо Балаклеи: в больнице скончалась одна из пострадавших при взрывах

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (145)

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    В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших в результате взрывов.
    Взрыв боеприпасов на военном складе Минобороны в Балаклее
    REUTERS Alexander Sadovoy

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В городе Балаклея Харьковской области скончалась женщина, пострадавшая в результате взрывов на складе боеприпасов, сообщает интернет-издание АТН со ссылкой на данные Балаклейской РГА.

    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua
    И сегодня в Балаклее жители находят непонятные предметы – спецкор

    В ночь на четверг, 23 марта, произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. В городе и близ была лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

    Смотрите инфографику: Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

    Как сообщается, пострадавшая 1962 года рождения умерла в больнице 25 апреля. В медучреждение ее доставили 23 марта.

    По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

    На днях Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов в Балаклее. 

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