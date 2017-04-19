И сегодня в Балаклее жители находят непонятные предметы – спецкор

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отчитались относительно проведенной работы в Балаклее, где в прошлом месяце сгорел военный склад с артиллерийскими снарядами. В настоящее время, по данным Госслужбы, город Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, полностью очищены от взрывоопасных предметов.

Также стало известно, что в селе Яковенково в результате возгорания снаряда, который в своем дворе пытался демонтировать местный житель, погиб его четырехлетний сын. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Какая сейчас ситуация в регионе, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

Які відновлювальні роботи проводять в містах, які постраждали через вибухи на артскладах?

— Востаннє я був в Балаклії саме на місці, прямо поруч з цими складами, в четвер, коли приїжджав туди Микола Чечоткін. Можу сказати, що справді на той час робота кипіла. В найближчих двоповерхових будівлях, що розташовані поблизу складів, повністю замінювалися дахи. Вони були до цього шиферні, зараз міняли на профнастил. За словами місцевої влади, і харківської, і балаклійської, до цих робіт залучені близько 500 робітників. Я не можу точно сказати, наскільки інтенсивно ці роботи ведуться у дні, коли ніхто туди не приїжджає. Але те, що я бачив, справді, робота кипить, і маже всі дахи в мікрорайоні "Нафтовик", що найбільше постраждав, і що найближче знаходиться до складів, були відновлені. Це те, що я бачив на власні очі.

Є інформація стосовно інциденту з загиблою чотирирічною дитиною…

— Так. Сьогодні з'явилася інформація від обласної поліції про те, в селі Яковенкове, це в парі кілометрів від Балаклії, ввечері вчора під час того, як батько з дитиною розбирали якийсь предмет, ззовні схожий на снаряд, відбулося займання цього предмету. І внаслідок цього, судячи з фотографій, це справді було дуже жахливо, дитина знаходилася в машині, біля якої розбирався цей снаряд або предмет, ззовні схожий на снаряд. І от в момент цей предмет загорівся, і разом з ним загорілася і повністю вигоріла машина, в якій знаходився чотирирічний хлопець. На жаль, він загинув прямо на місці.

З огляду на цю подію, чи планують правоохоронці проводити роз'яснювальну роботу, щоби не підбирали, не зберігали снаряди?

— Щодо роз’яснювальної роботи, то одразу в перші ж дні після цієї надзвичайної події, були надруковані спеціальні листівки, в яких докладно подавалася інструкція, яким чином поводити себе, якщо виявляєте вибухонебезпечний предмет. Ці листівки були роздані і продовжували фактично роздаватися весь цей час, коли роботи велися. Важко сказати, що там насправді відбулося, зараз тільки триває слідство, з'ясування, що це саме був за предмет, чи це був сучасний снаряд, чи може це був снаряд Другої Світової, наразі невідомо. Щодо роззброювання, я вам можу сказати, як це виглядає зовні. Навряд чи люди озброюються уламками цих предметів. Це не ніж, або пістолет, ним не можна озброїтися, це бували рештки снарядів завдовжки два-три метри, ви з собою дуже не понесете. Тому, власне, зараз ДСНС виконує заявки місцевих мешканців, які досі продовжують виявляти на своїх подвір'ях якісь рештки незрозумілих предметів. Важко сказати, чи це був той снаряд, можливо і він. Але якщо це був той снаряд, який зі складів, то невідомо, чому цей чоловік не повідомив про виявлення його.

Ранее мэр Балаклеи Иван Столбовой в эфире "ГС" сообщил, как регион возвращается к жизни после взрывов на складах боеприпасов, и действительно ли пострадавшая территория полностью безопасна.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что гораздо быстрее Украина могла бы получить помощь в разминировании не от НАТО, а от ООН. Однако этому может помешать творящийся на базе в Балаклее хаос.