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    Под Балаклеей разорвался снаряд: погиб ребенок

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (140)

    (обновлено: )24212
    В дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от оператора ГСЧС о том, что в частном домовладении произошло возгорание неизвестного предмета.
    В Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик
    Фото со страницы "Полиция Харьковщины" в Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. Как отмечается, происшествие случилось в селе Яковенково 17 апреля около 17:40.

    Фото со страницы "Полиция Харьковщины" в Facebook
    В Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб ребенок

    В дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от оператора ГСЧС о том, что в частном домовладении произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд. В результате происшествия погиб 4-летний мальчик", — говорится в сообщении.

    Правоохранители установили, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд.

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