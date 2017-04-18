Под Балаклеей разорвался снаряд: погиб ребенок

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. Как отмечается, происшествие случилось в селе Яковенково 17 апреля около 17:40.

Фото со страницы "Полиция Харьковщины" в Facebook В Харьковской области в результате возгорания снаряда погиб ребенок

В дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от оператора ГСЧС о том, что в частном домовладении произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд. В результате происшествия погиб 4-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим 4-летним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд.

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