Названа причина взрыва под Киевом

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Взрыв в Вышгороде Киевской области произошел скорее всего из-за того, что мужчина баловался с гранатой на кухне. Об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Можем сказать, что это несчастный случай, потому что квартира была закрыта изнутри. На кухне мужчина, наверное, баловался с гранатой, в результате чего она взорвалась и мужчина погиб", — сказал Жукович.

Он добавил, что открыто уголовное производство по ст.. 115 (несчастный случай). "Мужчина нигде не работал, ему 40 лет, он снимал эту квартиру. О женщине ничего не известно", — сказал Жукович.

Напомним, взрыв прогремел по неизвестным причинам на 4-м этаже, 5-ти этажного дома. На месте происшествия работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв. Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.