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    Фотоленты

    Фотоитоги 6 июня: "час смерти" под Радой, взрыв на СТО в Киеве, теракт в Мельбурне

    (обновлено: )228
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Атака в Мельбурне
    Взрыв на киевском СТО
    Афганские силы безопасности осматривают место взрыва в Герате, Афганистан
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май выступает с речью во время предвыборной кампании в клубе регби Лэнгтон в Сток-он-Трент
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, премьер Владимир Гройсман и вице-премьер Владимир Кистион при установлении компьютерного томографа в Национальной детской больнице Охматдет
    Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады во вторник, 6 июня
    Застройка пляжа в Одессе
    Фестиваль старинных автомобилей Леополис Гранд При во Львове
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    twitter.com/Shabunin
    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/Julian Smith
    Взрыв на киевском СТО
    Взрыв на киевском СТО
    facebook.com/MNSKyiv
    Афганские силы безопасности осматривают место взрыва в Герате, Афганистан
    Афганские силы безопасности осматривают место взрыва в Герате, Афганистан
    REUTERS Mohammad Shoib
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май выступает с речью во время предвыборной кампании в клубе регби Лэнгтон в Сток-он-Трент
    Премьер-министр Великобритании Тереза Май выступает с речью во время предвыборной кампании в клубе регби Лэнгтон в Сток-он-Трент
    REUTERS Ben Stansall/Pool
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, премьер Владимир Гройсман и вице-премьер Владимир Кистион при установлении компьютерного томографа в Национальной детской больнице Охматдет
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, премьер Владимир Гройсман и вице-премьер Владимир Кистион при установлении компьютерного томографа в Национальной детской больнице "Охматдет"
    УНИАН
    Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады во вторник, 6 июня
    Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады во вторник, 6 июня
    УНИАН
    Застройка пляжа в Одессе
    Думская.net
    Фестиваль старинных автомобилей Леополис Гранд При во Львове
    Фестиваль старинных автомобилей "Леополис Гранд При" во Львове
    Украинское фото
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Все фотоленты

    У центрального входа в Верховную Раду Украины во вторник, 6 июня, прошла акция с требованием к депутатам поддержать медицинскую реформу.

    Смотрите также: "Час смерти" под Радой: активисты требуют принятия медреформы

    В мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

    Смотрите также: Теракт в Мельбурне: работа спецслужб

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