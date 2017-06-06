Фотоитоги 6 июня: "час смерти" под Радой, взрыв на СТО в Киеве, теракт в Мельбурне

У центрального входа в Верховную Раду Украины во вторник, 6 июня, прошла акция с требованием к депутатам поддержать медицинскую реформу.

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В мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

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