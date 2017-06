"Газпром" опроверг отмену судом правила take or pay в контракте с Киевом

КИЕВ, 6 июн — РИА Новост Украина. Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в ходе пресс-конференции во вторник опроверг отмену стокгольмским судом правила take or pay в контракте с "Нафтогазом Украины".

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

"Один вопрос только затронули (публично — ред.) что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", — заявил Медведев журналистам.

Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.