Хроника 26 мая: подписание безвиза и закона о языковых квотах, продолжение блокады Донбасса

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 26 мая, премьер-министр Украины Гройсман пообещал повысить зарплату учителям. "Блокадники" Донбасса угрожают осложнить работу российских предприятий. РФ в суде Лондона требует немедленной выплаты Украиной $325 млн. В Харькове СБУ завела дело на сеть "Эльдорадо" за сепаратизм. В Чернигове разбился самолет, есть жертвы. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко в Одессе подписал указ по реализации прав украинцев на безвиз

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

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Порошенко заявил о планах посетить Грузию

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с Днем независимости страны и сообщил о планах посетить Грузию.

"Уверен, что наша встреча в рамках моего запланированного визита в Грузию окажет существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях и интенсификации многогранного взаимодействия между обоими государствами", — говорится в поздравлении Порошенко, которое приводится на сайте главы государства. При этом он не уточнил, когда планируется визит.

Гройсман пообещал повысить зарплаты учителям

Глава Кабинета министров Владимир Гройсман пообещал учителям повысить заработную плату в следующем году.

"Именно в 2017 году мы приняли решение, что заработная плата должна расти для украинского учителя, и мы ее увеличили почти на 50%.Я хочу заверить всех учителей Украины, что и в следующем году вы получите поддержку украинского правительства и бюджета. Мы будем инвестировать в образование, чтобы вы могли спокойно делать свое дело и вкладывать все самое лучшее в этих прекрасных молодых людей", — сказал Гройсман во время празднования, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Парубий подписал закон о языковых квотах на ТВ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу подписал законы о запрете в стране георгиевской ленточки и об увеличении доли украинского языка на телевидении, теперь они будут переданы на подпись президенту страны Петру Порошенко.

В СБУ передали еще один список сайтов РФ для блокировки

В рамках продолжения политики блокирования "антиукраинских сайтов" Министерство информационной политики Украины подало на рассмотрение СБУ список из двадцати интернет-ресурсов, сообщил член экспертного совета при Мининформполитики, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, пишет "Апостроф".

"Блокадники" Донбасса угрожают осложнить работу российских предприятий

Организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что если властям не выдадут пленных, то они "максимально осложнят" работу российских предприятий в Украине. Они считают, что российские предприятия в Украине представляют опасность.

В РФ спрогнозировали среднюю цену газа для Украины в 2017 г

Средняя цена российского газа по контракту с Украиной в 2017 году ожидается на уровне 194,1 доллара за тысячу кубометров, следует из прогноза Минэкономразвития РФ до 2020 года, на основании которого Минфин подготовил проект поправок в бюджет РФ на текущий год.

В Чернигове разбился самолет, есть жертвы

Одноместный самолет "Cessna-172" разбился в пятницу в Чернигове, погиб пилот, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в районе аэродрома "Певцы". Пилот погиб на месте. При падении повредил частный дом, расположенный неподалеку.

РФ в суде Лондона требует немедленной выплаты Украиной $325 млн

Россия в Высоком суде Лондона требует от Украины немедленной выплаты 325 миллионов долларов процентов по еврооблигаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где в пятницу проходят дополнительные слушания по долгу Украины перед РФ.

Суд Лондона рассмотрит требование РФ к Украине по долгу к середине июня

Высокий суд Лондона в течение двух недель рассмотрит требование России к Украине по выплате 325 миллионов долларов до окончания судебного процесса по долгу перед РФ на 3 миллиарда долларов, объявил судья Уильям Блэр, завершая заседание суда в пятницу.

В Харькове СБУ завела дело на сеть "Эльдорадо" за сепаратизм

По информации NewsRoom, магазины подозревают в установке на телевизоры специального программного обеспечения, которое позволяет смотреть запрещенные в Украине каналы (речь идет в том числе и о каналах "ЛНР" и "ДНР").

Госпогранслужба сообщила, скольким россиянам запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба с начала текущего года запретила въезд в Украину 2 500 иностранным гражданам, 616 из которых — граждане РФ, сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко во время рабочей поездки в Житомир.