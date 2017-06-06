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    Мальта сенсационно выиграла у сборной Украины по футболу

    (обновлено: )37512
    Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Зак Мускат.
    Товарищеский матч между Украиной и Мальной
    Скриншот

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины проиграла в товарищеском матче сборной команде Мальты.

    Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке на 14-ой минуте после розыгрыша углового забил Зак Мускат.

    Facebook Malta Football Association
    Футболисты сборной Мальты по футболу после победы над сборной Украины

    Отметим, сборная Мальты находится на 182-й позиции в рейтинге ФИФА. 

    В воскресенье, 11 июня, подопечные Андрея Шевченко в рамках отборочного этапа на ЧМ-2018 на выезде сыграют против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия. 

    Смотрите также: Открытая тренировка сборной Украины по футболу

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