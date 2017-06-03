Открытая тренировка сборной Украины по футболу

Национальная сборная Украины по футболу в пятницу, 2 июня, провела открытую тренировку перед зрителями на НСК "Олимпийский".

В дальнейшем подопечные Андрея Шевченко продолжат подготовку в столице Украины, а 5 июня команда отправится в Австрию на матч с Мальтой.

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Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.

Следующий матч отбора "сине-желтые" проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.