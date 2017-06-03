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    Фотоленты

    Открытая тренировка сборной Украины по футболу

    (обновлено: )20
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    6 июня украинцы сыграют товарищеский матч против сборной Мальты
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Самые преданные фанатки
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Ярослав Ракицкий
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Коноплянку хотят видеть в составе сборной
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Евгений Коноплянка в центре
    dynamomania.com
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    dynamomania.com

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    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу

    Национальная сборная Украины по футболу в пятницу, 2 июня, провела открытую тренировку перед зрителями на НСК "Олимпийский".

    В дальнейшем подопечные Андрея Шевченко продолжат подготовку в столице Украины, а 5 июня команда отправится в Австрию на матч с Мальтой.

    Смотрите также: Первое интервью Хацкевича на посту тренера киевского "Динамо"

    Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.

    Следующий матч отбора "сине-желтые" проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

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