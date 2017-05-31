Нардеп рассказала, как правильно проверять каналы на исполнение квот

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Проверять соответствие контента закону о квотах в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке на телевидении нужно по итогам недели, заявила заместитель главы фракции "Народный фронт", глава комитета Рады по вопросам информполитики Виктория Сюмар.

"Ведущий или сотрудник телеканала обязан говорить на украинском языке. Гости студии могут говорить на том языке, на котором им комфортно. Заставлять гостя говорить на украинском было бы неправильно. Я считаю, что задаваемые на украинском языке вопросы уже будут к этому стимулировать", – сказала Сюмар в интервью Лига.net.

По словам депутата, все 100% фильмов должны быть дублированы либо озвучены по-украински.

"Допускается 10% оригинальной речи – это, например, если западный фильм о пытках в советских лагерях и там русские надзиратели говорят по-русски. Это можно не дублировать или переводить. Это называется творческий замысел.(…) Измерять соответствие квотам на телевидении стоит понедельно, а не по дням. Так как мы понимаем, что сетка вещания строится на неделю – то есть на канале может быть все будние дни 100% украиноязычные, а в выходной они пустят условный русскоязычный "95 квартал" 2,5 часа в прайм-тайм, и квоты при этом будут соблюдены. Но это технологично", – резюмировала Сюмар.

Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке.