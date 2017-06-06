наверх
06.06.201719:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Нападение в Париже: ранен полицейский, 900 человек заблокированы в Нотр-Дам

    (обновлено: )161
    Внутри главного собора Парижа укрылись сотни человек. Покинуть убежище они не смогут до тех пор, пока на улице не завершится полицейская операция и все необходимые проверки.
    Ситуация у Нотр-Дам-де-Пари
    twitter.com/CNN

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Полицейский был ранен при нападении на сотрудников правоохранительных органов у собора Парижской Богоматери, сообщается в официальном аккаунте префектуры полиции в Twitter.

    Первомай в Париже: полицию закидали бутылками с горючей смесью. Видео
    RT на русском/Youtube
    Первомай в Париже: полицию закидали бутылками с горючей смесью

    "Ситуация находится под контролем. Один полицейский ранен. Нападавший нейтрализован и отправлен в больницу", — написано в сообщении.

    Между тем около 900 человек, оказавшихся на площади у собора Парижской Богоматери во время нападения на полицейских, продолжают оставаться внутри собора.

    Как передает телеканал BFMTV, внутри главного собора Парижа укрылись сотни человек. Покинуть убежище они не смогут до тех пор, пока на улице не завершится полицейская операция и все необходимые проверки.

    twitter.com/nancysoderberg
    Заблокированные внутри Нотр-Дам-де-Пари люди

    Квартал вокруг собора оцеплен правоохранительными органами. Полиция призывала горожан и гостей столицы воздержаться от поездок в район происшествия.

    twitter.com/CNN
    Ситуация у Нотр-Дам-де-Пари

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение в грудь, увезла с места происшествия карета скорой помощи.

    Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Пожар в Броварах
      Масштабный пожар на складах под Киевом
      Зажженная газовая конфорка
      Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
      Катар
      Дипломатическая блокада Катара
      В Харькове произошла погоня со стрельбой
      Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева