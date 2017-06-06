Нападение в Париже: ранен полицейский, 900 человек заблокированы в Нотр-Дам

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Полицейский был ранен при нападении на сотрудников правоохранительных органов у собора Парижской Богоматери, сообщается в официальном аккаунте префектуры полиции в Twitter.

"Ситуация находится под контролем. Один полицейский ранен. Нападавший нейтрализован и отправлен в больницу", — написано в сообщении.

Между тем около 900 человек, оказавшихся на площади у собора Парижской Богоматери во время нападения на полицейских, продолжают оставаться внутри собора.

Как передает телеканал BFMTV, внутри главного собора Парижа укрылись сотни человек. Покинуть убежище они не смогут до тех пор, пока на улице не завершится полицейская операция и все необходимые проверки.

twitter.com/nancysoderberg Заблокированные внутри Нотр-Дам-де-Пари люди

Квартал вокруг собора оцеплен правоохранительными органами. Полиция призывала горожан и гостей столицы воздержаться от поездок в район происшествия.

twitter.com/CNN Ситуация у Нотр-Дам-де-Пари

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение в грудь, увезла с места происшествия карета скорой помощи.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.