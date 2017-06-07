"Легендарное" поражение Украины, или Сенсация от Мальты

Национальная сборная Украины проиграла в товарищеском матче сборной команде Мальты.

Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке на 14-ой минуте после розыгрыша углового забил Зак Мускат.

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Отметим, сборная Мальты находится на 182-й позиции в рейтинге ФИФА.

В воскресенье, 11 июня, подопечные Андрея Шевченко в рамках отборочного этапа на ЧМ-2018 на выезде сыграют против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия.