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    Фотоленты

    "Легендарное" поражение Украины, или Сенсация от Мальты

    (обновлено: )14910
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Футболисты сборной Мальты по футболу после победы над сборной Украины
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    mfa.com.mt
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Федерация футбола Украины
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Мальта сенсационно выиграла у сборной Украины
    Федерация футбола Украины
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Андрей Ярмоленко не смог помочь своей команде
    Федерация тенниса Украины
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Федерация футбола Украины
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Федерация футбола Украины
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    Федерация футбола Украины
    Футболисты сборной Мальты по футболу после победы над сборной Украины
    Футболисты сборной Мальты по футболу после победы над сборной Украины
    Facebook Malta Football Association

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    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта

    Национальная сборная Украины проиграла в товарищеском матче сборной команде Мальты.

    Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке на 14-ой минуте после розыгрыша углового забил Зак Мускат.

    Смотрите также: Открытая тренировка сборной Украины по футболу

    Отметим, сборная Мальты находится на 182-й позиции в рейтинге ФИФА. 

    В воскресенье, 11 июня, подопечные Андрея Шевченко в рамках отборочного этапа на ЧМ-2018 на выезде сыграют против сборной Финляндии. Сейчас Украина занимает 3 место в группе I. Лидер – Хорватия, второй идет Исландия. 

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