В Киеве отменен запрет на продажу алкоголя в ночное время

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Во вторник вступило в законную силу решение суда, согласно которому Киевский городской совет обязан отменить запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков в ночное время. Об этом говорится в сообщении Киевского областного управления Антимонопольного комитета.

Так, постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 июня 2017 года отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Киевгорсовета на решение Хозяйственного суда столицы от 10 апреля 2017 года, согласно которому Киевсовет должен был прекратить действие решения от 22 сентября 2016 года "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в Киеве".

В решении суда говорится, что запрет реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны и т.д.) на территории города Киева с 23:00 до 10:00 часов нарушает закон "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных действий органом местного самоуправления и заключается в установке не предусмотренной законами Украины запрета и ограничения самостоятельности предприятий по реализации товаров.

Напомним, 12 апреля Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить решение о запрете на розничную продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков субъектами хозяйствования с 23:00 до 10:00.