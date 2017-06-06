США ужесточают процесс предоставления виз

РИА Новости Украина

Ситуацию Sputnik комментирует Дэн Кэдмэн (Dan Cadman), бывший сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США, в настоящий момент – сотрудник Центра Исследования Иммиграции:

"Вспомним несколько чудовищных терактов, произошедших в США за последние годы, например, в Орландо и Сан-Бернардино, штат Калифорния. Можно заметить, что исполнители в обоих случаях – мигранты во втором поколении: они родились в США, но их жены на свет появились за рубежом и в США переехали. Если бы власти США проверили их учетные записи в соцсетях, как предлагается это делать сейчас, то эти женщины в США бы не попали, потому, что по их деятельности в Интернете в них можно было легко распознать радикалов. К тому же, согласно миграционным законам США, претендент должен убедить власти, что ему или ей допуск в США предоставить можно. Сейчас в социальных сетях распространяют все, что угодно, включая пропаганду ИГ и призывы примкнуть к джихадистам. Игнорировать все это попросту нельзя, и я, наоборот, удивляюсь тому, что власти их до сих пор не принимали подобных мер.



Я не думаю, что для проверки деятельности претендентов на получение визы в США придется создавать новый орган, мне кажется, и уже существующих агентств на это хватит. Например, этим могли бы заниматься те сотрудники консульств, которые проводят с претендентами собеседования, и чиновники из Департамента национальной безопасности, которые изучают личные дела людей, уже прибывших в США и претендующих на пособия, а также те, кто проводит инспекции в аэропортах и на границах. Просто раньше им это запрещалось. Вопрос о том, нужно ли их этому дополнительно обучить, хорош; мне кажется, да, чтобы точно знать, что они подходят к делу с пониманием и прилежностью.

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Я не думаю, что кому-то откажут в визе просто потому, что человек не может вспомнить все свои учетные записи за последние пять лет. Сотрудники консульств и чиновники, занимающиеся вопросами миграции, привыкли работать с людьми, особенно с иностранцами. Так что, я думаю, они отлично понимают, с кем имеют дело, и отказывать в визе, скорее всего, будут в самых очевидных случаях. Так что система выходит не особенно надежная, но и она лучше, чем ничего".