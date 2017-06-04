Хан или провал. Итоги визита еврокомиссара в Украину

Владимир Матвеев, обозреватель

Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан во время запуска антикоррупционной инициативы Евросоюза в Киеве 1 июня сказал, что проведение антикоррупционных реформ чрезвычайно важно как для ЕС, так и для украинского общества, сообщает представительство ЕС в Украине.

По его словам, цель этой инициативы (EUACI) заключается в усилении новосозданных антикоррупционных институтов и укреплении внешнего контроля за процессом реформ со стороны украинского парламента, гражданского общества и средств массовой информации, отмечается на сайте Еврокомиссии.

Финансирование Европейской комиссии на функционирование программы, рассчитанной на три года, предполагает выделение €15 млн, а министерства иностранных дел Дании – €1,34 млн.

Эта инициатива состоит из трех основных компонентов, включая усиление новосозданных антикоррупционных институтов в ведении расследований, осуществлении уголовных преследований и наказания случаев коррупции.

Создание Консультационного Совета международных экспертов призвано оказать помощь комитету украинского парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции тщательнее исследовать законодательство в сфере борьбы с коррупцией и следить за внедрением реформы.

Третий компонент призван способствовать привлечению гражданского общества и медиа к антикоррупционной деятельности, особенно в регионах, говорится в сообщении на сайте ЕК.

В ходе двухдневного визита в Украину 1-2 июня Хан заявил о необходимости "запустить специализированные антикоррупционные суды" в Украине, без чего "она не сможет нас убедить, что борьба с коррупцией будет происходить на всех этапах", сообщается на сайте представительства ЕС в Украине

На встрече с представителями властей и гражданского общества Хан также сказал, что получил заверения со стороны украинской власти об ожидаемом изменении законодательства по электронному декларированию, о неприемлемости части которых неоднократно подчеркивали ЕС, эксперты и представители гражданского общества.

"Рад слышать, что президент планирует исправить ее", отметил комиссар.

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко Ханом была подчеркнута важность полной имплементации Соглашения об ассоциации с целью "создания благоприятных условий для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, повышение конкурентоспособности украинских товаров на международных рынках и качества товаров и услуг для украинских потребителей", сообщается на сайте украинского президента.

При этом Хан порекомендовал Киеву сосредоточить внимание на имплементации действующего Соглашения об ассоциации вместо разговоров об "усиленной ассоциации", пишут СМИ.

Еврокомиссар признал, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин призвал ЕС к переговорам о новом формате отношений со странами, которые "имеют наибольшие успехи в сближении с ЕС — Украиной, Молдовой и Грузией". "Помимо того, в ЕС не согласны с его позицией", сообщает Европейская правда.

У страны есть около года на введение основных реформ — земельной, пенсионной, медицинской, а также приватизации госпредприятий. "Украине необходимо придерживаться и в дальнейшем этой динамики реформ. И ускорить внедрение реформ, определенных в Стратегии реформ до 2020 года", сказал Хан.

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Согласно сообщению Европарламента, борьба с коррупцией в Украине должна стать условием, без которого не могут быть введены новые меры дополнительной поддержки Евросоюзом торговли с Украиной, говорится в сообщении Европарламента.

Украина стала на шаг ближе к получению новых автономных преференций ЕС. 1 июня за них проголосовал Европарламент с некоторыми исключениями, сообщается на сайте Европарламента.

Чтобы получить эти преференции, дополнительный объем тарифных квот, это решение должен одобрить Совет ЕС. Напомним, по итогам 2016 года Украина заняла 131 позицию в рейтинге восприятия коррупции, составленном Transparency International.

Хан и председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на второй день визита посетили Широкино и Мариуполь.

По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павла Жебривского во время рабочего визита в Широкино совместно с делегацией от Евросоюза, восемь населенных пунктов Донецкой области разрушены настолько, что не подлежат восстановлению.

Сообщается, что в ЕС рассматривают выделение Украине €50 миллионов. "Комиссар Хан проанонсировал, что рассматривается вопрос еще 50 млн, которые также должны пойти на гуманитарные и инфраструктурные проекты", написала первый заместитель спикера украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

За последние годы Еврокомиссия выделила примерно 400 млн евро на помощь Украине, в том числе и гуманитарную, подчеркнула она. "Из них 1,3 млн пошли на помощь Мариуполю, в частности на создание медицинской лаборатории в Восточном районе, который пострадал от обстрелов зимой 2015. Также город смог закупить новые троллейбусы. А сегодня открыто первое общежитие для 35 семей переселенцев", сказала Геращенко.

Хан также пообещал больше инвестировать в проект "социального общежития" для переселенцев.

Предполагается усиление потенциала поддержки пострадавших от конфликта внутренне перемещенных лиц и местных жителей Мариуполя.

В конце визита его участники приняли участие в открытии Центра развития местного самоуправления в городе Днепр.