Кличко устроил чайную церемонию по случаю визита мэра Киото

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко устроил прием с чайной церемонией по случаю визита в Киев делегации городского совета Киото во главе с мэром города Дайсаку Кадокавой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ваш визит в столицу Украины именно сейчас является символическим, учитывая, что 2017 год объявлен годом Японии в Украине. И мы готовились к этому. В прошлом году во время моего визита в Киото мы договорились о более эффективном сотрудничестве наших городов-побратимов и о его конкретных направлениях на ближайшую перспективу. Я благодарен японской стороне за сотрудничество в сфере технологий, за культурный, образовательный и научный обмен", — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что во время прошлогоднего визита в Киото стороны договорились о стажировке украинских студентов в научном центре ASTEM, где занимаются инновациями, технологиями, дизайном. И такая группа в ноябре уже отправится в Киото.

"Я убежден, что по возвращении в Украину наши студенты смогут использовать полученный опыт и реализовать инновационные идеи, которые успешно работают в других странах", — сказал Кличко.

В свою очередь Кадокава выразил радость, что Киев и Киото последовательно реализуют договоренности. Он рассказал, что в субботу утром прочитал лекцию в Киевском университете им. Бориса Гринченко и получил звание почетного профессора этого университета. "Мы также рассматриваем возможность, чтобы студенты университета им. Гринченко учились в японских университетах. Надеюсь, что сотрудничество Киева и Киото будет успешно развиваться и в сфере науки и технологий", — подчеркнул мэр Киото.

После встречи состоялся официальный прием по случаю визита японской делегации и дней Киото в Киеве, где для мэров городов-побратимов устроили традиционную чайную церемонию и дегустацию суши, приготовленных японским поваром.

Напомним, 26 мая на территории Певческого поля открылся цветочный фестиваль "Япония глазами Украины". Как сообщили в пресс-службе КО "Киевзеленстрой", 250 тысяч цветов на 2,5 тысячи кв м Певческого поля устроены в японских традициях — пагода, сад камней, чайная церемония. Кроме цветов, использовались также японская сосна и клен.