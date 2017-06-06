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    Трамп: США необходим запрет на въезд граждан из "опасных" стран

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    Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением. Ряд судов приостановили введение запрета в силу.

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп вновь подчеркнул необходимость временного запрета на въезд в США гражданам из "опасных" стран.

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    "Правильно, нам нужен запрет на въезд для конкретных опасных стран, а не какой-то политически корректный термин, который не поможет нам защитить наших людей!" — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.

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    Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или в которых террористы находят себе убежище. Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.

    На прошлой неделе администрация Трампа официально обратилась в Верховный суд с просьбой восстановить действие указа после того, как ряд судов приостановили введение запрета в силу.

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