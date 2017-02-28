Суд отказался приостановить "миграционный указ" Трампа до подписания нового

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд в США отказался приостановить указ президента Дональда Трампа по иммиграции до подписания нового указа, говорится в документах суда.

Министерство юстиции США запросило приостановку действия предыдущего указа, который в целом остается в силе, но заблокирован для исполнения. Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда постановила отклонить запрос министерства и назначила срок для предоставления суду аргументов исполнительной власти на 10 марта.

Трамп может отменить предыдущий документ и самостоятельно — в своем новом указе, который может быть подписан уже на этой неделе. Министерство юстиции не пояснило, почему оно само требовало приостановить выполнение первого указа, и без того заблокированного судом.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". документ также спровоцировал новую волну уличных протестов. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

Вскоре стало известно, что Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый документ.