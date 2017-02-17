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    Трамп готовит новый миграционный указ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (12)

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    В Минюсте США сообщили, что президент Дональд Трамп намерен в ближайшем будущем отказаться от скандального указа и "заменить его новым, существенно пересмотренным".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Минюст США отказался от апелляции по миграционному указу и готовит новый указ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на поданный в суд в Сан-Франциско документ министерства.

    США: апелляция по миграционному указу Трампа пока не удовлетворена
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    Суд в США отклонил апелляцию по "миграционному" указу Трампа

    "Вместо того чтобы продолжать этот процесс, президент намерен в ближайшем будущем отказаться от указа и заменить его новым, существенно пересмотренным исполнительным указом, чтобы убрать то, что судьи ошибочно сочли поводом для конституционных вопросов", — говорится в документе.

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    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". документ также спровоцировал новую волну уличных протестов. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие.

    Трамп расценил это решение как признак "беспорядка и хаоса" в суде. Ранее он говорил, что суды в США политизированы.

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