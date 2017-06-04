Трамп раскритиковал заявление мэра Лондона о теракте

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о теракте в британской столице.

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Ранее мэр Лондона заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции.

"Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Скриншот с Twitter

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.