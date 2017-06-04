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    В мире

    Трамп раскритиковал заявление мэра Лондона о теракте

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (167)

    (обновлено: )25410
    Трамп прокомментировал слова мэра Лондона Садика Хана о теракте в британской столице, который сказал, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о теракте в британской столице.

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    Ранее мэр Лондона заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции.

    "Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

    Скриншот с Twitter

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.

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