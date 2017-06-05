наверх
05.06.201714:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Москва и Минск завершают согласование документа о признании виз

    (обновлено: )76
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшие три года.
    Совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Москва и Минск существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Максакова о "белорусском следе" в деле убийства Вороненкова

    "Мы существенно продвинулись вперёд, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства", — заявил Лавров по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

    По его словам, страны также "завершают согласование межправсоглашения…, которое будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о создании Союзного государства".

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Украина грубо нарушает обязательства по европейской Конвенции о правах человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ариана Гранде вновь выступила в Манчестере
    Теракт на Лондонском мосту
    Давка в Турине
    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве