Хроника 5 июня: масштабный пожар под Киевом, похороны Гузара, дело против "Батькивщины"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 5 июня, в Киеве в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова похоронили Блаженнейшего Любомира Гузара. В тот же день суд обязал ГПУ открыть дело против "Батькивщины", к тому же на трассе Киев – Одесса, да и в самой Одессе произошла стрельба. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Масштабный пожар на складах под Киевом

Накануне в Броварах вспыхнул пожар на складах с топливом. В Нацполиции Киевской области считают, что вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание, однако окончательная причина еще устанавливается. Пожар удалось потушить, привлекалось 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Пострадавших в результате происшествия нет.

Поезд со 130 пассажирами загорелся в Винницкой области

Пожар в поезде, в котором находились 130 пассажиров, произошел утром в понедельник в Винницкой области; людей эвакуировали, огонь потушили, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По прибытии первого подразделения (пожарных — Ред.) было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов", — говорится в сообщении. Как отмечается, причина пожара устанавливается.

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Суд обязал ГПУ открыть дело против "Батькивщины"

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное дело против ВО "Батькивщина" за недостоверные данные в финансовом отчете, установленные в ходе расследования программы "Наші гроші", сообщает bihus.info. Юристы портала bihus.info пожали жалобу на бездействие прокуратуры относительно существенных нарушений в партийном отчете политической силы.

Заупокойная литургия по Любомиру Гузару в Киеве

В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве прошла заупокойная литургия по бывшему главе Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару. Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. До столицы с ним попрощались во Львове. Блаженнейшего Любомира Гузара похоронили в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

Не поделили дорогу: на трассе Киев — Одесса произошла стрельба

На трассе Киев — Одесса возле города Васильков между двумя водителями произошел конфликт со стрельбой. По данному факту полиция возбудила дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Как отмечается, один из водителей применил устройство для отстрела резиновыми пулями, в результате чего один из пассажиров другого автомобиля получил ранение в руку.

Стрельба в центре Одессы

В результате стрельбы возле Одесского оперного театра в сквере "Пале-рояль" правоохранителями задержаны двое мужчин, сообщает Патрульная полиция. "Оружие конфисковали и направили в исследовательский центр для экспертного исследования. Как оказалось, задержанные поссорились с компанией молодых людей, достали пистолеты и начали стрелять в них. В ходе конфликта ранение получила 31-летняя женщина. Пострадавшею отправили в больницу, а задержанных — в отделение. Ведется следствие", — отметили в полиции.

В Тернопольской области рухнул балкон с людьми

В городе Бережаны Тернопольской области в старинном двухэтажном доме обрушился межэтажный балкон, в результате чего двое людей травмированы. Инцидент произошел на ул. Академическая. В момент обрушения на балконе находились четыре человека, двое из которых выпали из конструкции. Они с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Экс-глава Библиотеки украинской литературы в Москве получила срок

Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил к четырем годам условного заключения бывшую главу Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину по делу об экстремизме и растрате. Судья также освободила Шарину из-под домашнего ареста и зачла его срок в общее наказание. При этом суд признал право библиотеки, как потерпевшей стороны, рассмотреть иск о возмещении ущерба в рамках гражданского процесса.

В Мельбурне вооруженный мужчина открыл огонь: есть жертвы и раненые

В Мельбурне вооруженный мужчина убил человека и взял в заложники женщину, сообщает Sky News. Согласно информации, мужчина взял в заложники женщину и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса. На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые обнаружили застреленного мужчину в фойе.

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Мусорные баталии в Кишиневе: из столицы Молдовы не вывозят отходы Канал на Youtube Iurii Botnarenco Мусорные баталии в Кишиневе. Из столицы Молдавии не вывозят отходы

Четвертые сутки подряд в столице Молдовы Кишиневе не вывозят мусор; премьер республики Павел Филип созвал накануне вечером заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Четыре дня подряд жители коммуны Бубуечь (пригород Кишинева) блокируют доступ спецтехники к свалке, которая находятся в этом населенном пункте. Люди требуют построить перерабатывающие предприятия или искать другие места для складирования отходов.

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.