Мусорные баталии в Кишиневе. Из столицы Молдавии не вывозят отходы

Четвертые сутки подряд в столице Молдавии Кишиневе не вывозят мусор; премьер республики Павел Филип созвал накануне вечером заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого заявил, что бытовые отходы начнут вывозить из Кишинева уже со вторника, передает РИА Новости.

Четыре дня подряд жители коммуны Бубуечь (пригород Кишинева) блокируют доступ спецтехники к свалке, которая находятся в этом населенном пункте. Люди требуют построить перерабатывающие предприятия или искать другие места для складирования отходов. После подобных протестов в 2010 году была закрыта мусорная свалка в селе Цынцэрены, а в конце мая этого года такую акцию провели и жители села Бубуечь.

"Мы находимся в ситуации, когда пришлось созвать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это связано с той критической проблемой, с которой сталкивается Кишинев, — невозможность вывоза отходов. Это проблема, которая тянется многие годы. Ответственность за это лежит исключительно на мэрии Кишинева", — сказал Филип.

Он отметил, что заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям проведено по просьбе министерства здравоохранения и министерства окружающей среды, "так как есть риск эпидемиологической ситуации в Кишиневе". "Мусор не вывозят на протяжении четырех дней", — заявил премьер.

Он также подчеркнул, что сформирована рабочая группа, которая в ближайшие дни представит конкретный план действий, чтобы решить проблему с мусором. "По итогам дискуссий мы нашли некоторые решения на краткосрочный и среднесрочный период. Обсуждение продолжится. Но мы договорились, что с завтрашнего дня начнется вывоз мусора из Кишинева. Затем предстоит много работы", — сказал Филип, добавив, что на устранение проблемы полностью потребуется максимум месяц.

Тем временем, как сообщает "Укринформ", мусорную проблему Кишинева начали использовать в политических целях. Так, накануне представители Партии социалистов принесли пакеты с мусором под офис Либеральной партии, обвиняя в кризисе с вывозом отходов вице-председателя партии, мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под домашним арестом.

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"Социалисты подложили под дверь либералам около десятка пакетов с мусором — те не остались в долгу и перенесли все пакеты с мусором к офису Партии социалистов", — говорится в сообщении.

Взаимные обвинения и словесная перепалка между представителями партий едва не закончилась дракой.