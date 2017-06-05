Экс-глава Библиотеки украинской литературы в Москве получила срок

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил к четырем годам условного заключения бывшую главу Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину по делу об экстремизме и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Шарину виновной по всем пунктам обвинения и назначить ей наказание сроком на четыре года условно", — огласила решение судья. Штраф Шариной суд назначать не стал.

Судья также освободила Шарину из-под домашнего ареста и зачла его срок в общее наказание. При этом суд признал право библиотеки, как потерпевшей стороны, рассмотреть иск о возмещении ущерба в рамках гражданского процесса.

Прокуратура требовала приговорить Шарину к пяти годам условного заключения. Гособвинитель также настаивал на удовлетворении гражданского иска библиотеки более чем на 2,1 миллиона рублей.

Защита, в свою очередь, просила суд об оправдании Шариной. По утверждению адвоката Ивана Павлова, в деле нет ни состава, ни события преступления. По его словам, в обязанности Шариной не входило ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках.

Сама Шарина заявила, что обжалует назначенный ей условный срок по делу об экстремизме и растрате – по ее мнению, нынешний процесс похож на показательные судебные разбирательства времен Большого террора в СССР.

"Мы обжалуем приговор. Спасибо мои адвокатам, если бы не они, этот процесс прошел бы мимо (прессы). Думаю, это дело будут через 10 лет вспоминать, как мы вспоминаем "дело врачей", 37-й год и прочее", — заявила Шарина после приговора.

Она утверждает, что экстремистскую литературу ей подкинули, и считает процесс политическим.

Шариной вменяется экстремизм: по версии следствия, она "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

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Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, считают следователи, подсудимая в 2011-2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им, в общей сложности, 1,8 миллиона рублей.

Во время следствия Шарина содержалась под домашним арестом.