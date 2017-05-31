Элитный "троллинг": "дебаты" Украины и РФ в Twitter взорвали соцсети

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В социальных сетях обратили внимание на диалог официальных Twitter-аккаунтов России и Украины о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина относительно королевы Франции Анны Ярославны.

"Когда Россия говорит, что Анна Киевская основала российско-французские отношения, позвольте нам напомнить последовательность событий", — говорится в аккаунте украинского аккаунта с прикрепленным изображением глухого леса, который был на территории Москвы в 1051 году, когда Анна Ярославна стала женой французского короля.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 мая 2017 г.

​В ответ на это российский аккаунт разместил изображение построенного примерно в то же время собора святой Софии в Великом Новгороде, который является одним из старейших городов на территории современной России.

"Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют одно историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас", — говорится в сообщении.

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) 30 мая 2017 г.

​Украина ответила мемом из мультсериала "Симпсоны", где персонаж переворачивает табличку с надписью "Россия", а на обратной стороне появляется надпись "Советский союз".

"Вы действительно не меняетесь, не так ли?", — задает риторический вопрос украинский аккаунт.

​Далее к обмену любезностями подключился аккаунт МИД России.

Don't be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern 🇧🇾, 🇺🇦 and 🇷🇺. pic.twitter.com/TMX5KiGAPl — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 30 мая 2017 г.

​"Украина, не завидуй. В 1051 Киев был столицей единой Руси, которая включала территории современных Беларуси, Украины и России", — пишут у Лаврова.

"Украина" же в ответ вытянула gif рисунок с героем сериала ВВС "Шерлок" и сопроводила его следующим текстом: "Киевская Русь также достигала современных территорий Эстонии, Литвы и Латвии, Польши, Чехии и Румынии. Так что давайте без глупостей о триединую нацию и следуйте международному праву"..

Kyivan Rus stretched to modern-day areas of 🇪🇪 🇱🇹 🇱🇻 🇵🇱 🇸🇰 🇲🇩 too. Don’t give the “triune nation” nonsense pls and comply with int law pic.twitter.com/DVO9NToZiP — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 мая 2017 г.

​Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании.

Слова президента России вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".