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    Политика

    Элитный "троллинг": "дебаты" Украины и РФ в Twitter взорвали соцсети

    (обновлено: )74321
    Заявление Владимира Путина об Анне Ярославне вызвало ряд споров не только среди историков, но и в социальных сетях обычных пользователей, а также официальных лиц.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В социальных сетях обратили внимание на диалог официальных Twitter-аккаунтов России и Украины о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина относительно королевы Франции Анны Ярославны.

    "Когда Россия говорит, что Анна Киевская основала российско-французские отношения, позвольте нам напомнить последовательность событий", — говорится в аккаунте украинского аккаунта с прикрепленным изображением глухого леса, который был на территории Москвы в 1051 году, когда Анна Ярославна стала женой французского короля.

    ​В ответ на это российский аккаунт разместил изображение построенного примерно в то же время собора святой Софии в Великом Новгороде, который является одним из старейших городов на территории современной России.

    "Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют одно историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас", — говорится в сообщении.

    ​Украина ответила мемом из мультсериала "Симпсоны", где персонаж переворачивает табличку с надписью "Россия", а на обратной стороне появляется надпись "Советский союз".

    "Вы действительно не меняетесь, не так ли?", — задает риторический вопрос украинский аккаунт.

    ​Далее к обмену любезностями подключился аккаунт МИД России.

    ​"Украина, не завидуй. В 1051 Киев был столицей единой Руси, которая включала территории современных Беларуси, Украины и России", — пишут у Лаврова.

    "Украина" же в ответ вытянула gif рисунок с героем сериала ВВС "Шерлок" и сопроводила его следующим текстом: "Киевская Русь также достигала современных территорий Эстонии, Литвы и Латвии, Польши, Чехии и Румынии. Так что давайте без глупостей о триединую нацию и следуйте международному праву"..

    ​Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании.

    Слова президента России вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".

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