Библиотека украинской литературы в Москве требует от экс-директора $40 тыс

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Библиотека украинской литературы заявила в Мещанском суде Москвы иск о взыскании 2,4 миллиона рублей ($40500) со своего бывшего директора Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и находящейся под домашним арестом, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов.

"Библиотека предъявила Шариной гражданский иск на 2,4 миллиона рублей", — сказал он.

Как следует из обвинения, подсудимая совершила растрату, то есть хищение вверенного ей имущества, организовав перевод нескольких платежных поручений в 2011 году на счет адвокатской коллегии "Еким и партнеры" на сумму 297 тысяч рублей ($5000), а также в период 2011-2013 годов устроила на работу в библиотеку юристов и выплачивала им зарплату, причинив таким образом государственному учреждению ущерб на сумму около 1,881 миллиона рублей ($31675).

В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.

Также Шарина, по версии следствия, унизила группу лиц по национальному признаку и возбуждала ненависть или вражду к указанной группе с использованием своего служебного положения. По утверждению гособвинителя, она организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской. К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также Детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

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Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Шарина содержится под домашним арестом, срок которого в последний раз продлили до 28 апреля 2017 года.