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    Происшествия

    Поезд со 130 пассажирами загорелся в Винницкой области

    (обновлено: )222
    Сообщается, что возгорание возникло в кабине механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов, пассажиров экстренно эвакуировали.
    Пожар в поезде
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Пожар в поезде, в котором находились 130 пассажиров, произошел утром в понедельник в Винницкой области; людей эвакуировали, огонь потушили, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По прибытии первого подразделения (пожарных — Ред.) было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов. В поезде находились 130 пассажиров, которых на момент прибытия подразделения эвакуировали из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет. Пожар локализован в 06.44, а ликвидирован в 06.54", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, причина пожара устанавливается.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле Дарницкого рынка возник пожар в складских помещениях. На месте происшествия работали около двух десятков пожарных машин, наблюдалось сильное задымление. Правоохранители перекрывали движение транспорта по соседним улицам.

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