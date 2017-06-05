В Тернопольской области рухнул балкон с людьми

Пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В городе Бережаны Тернопольской области в старинном двухэтажном доме обрушился межэтажный балкон, в результате чего двое людей травмированы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области В Тернопольской области рухнул балкон

Инцидент произошел на ул. Академическая. В момент обрушения на балконе находились четыре человека, двое из которых выпали из конструкции. Они с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

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Ранее сообщалось, что от 30 до 40 студентов получили ранения в результате обрушения балкона в колледже Тринити в американском штате Коннектикут.