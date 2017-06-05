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    В Тернопольской области рухнул балкон с людьми

    (обновлено: )35801
    В момент обрушения на балконе находились четыре человека, двое из которых выпали из конструкции. Они с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.
    В Тернопольской области рухнул балкон
    Пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В городе Бережаны Тернопольской области в старинном двухэтажном доме обрушился межэтажный балкон, в результате чего двое людей травмированы. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области
    В Тернопольской области рухнул балкон

    Инцидент произошел на ул. Академическая. В момент обрушения на балконе находились четыре человека, двое из которых выпали из конструкции. Они с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

    Смотрите также: В Запорожье на аптеку рухнул балкон

    Ранее сообщалось, что от 30 до 40 студентов получили ранения в результате обрушения балкона в колледже Тринити в американском штате Коннектикут.

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