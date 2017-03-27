В Киеве в одном из домов построили "балкон-корабль"

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева в одном из жилых домов возле станции метро "Арсенальная" построили "балкон-корабль", сообщил журналист Валентин Чернявский на своей странице в Facebook.

"И я такой балкон хочу. Наверное, владельца часто соседи сверху топили", — иронично прокомментировал фото автор.

Валентин Чернявский, facebook "Балкон-корабль" в Киеве

Впрочем в соцсети неоднозначно восприняли "архитектурное новшество", кто-то похвалил оригинальность владельцев квартиры, а другие, напротив, посетовали, что испортили "сталинку" в центре столицы.

Валентин Чернявский, facebook Коментарии пользователей относительно "балкона-корабля"

Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену. Ремонтные работы в разгаре.

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