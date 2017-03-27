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    Киев

    В Киеве в одном из домов построили "балкон-корабль"

    (обновлено: )346
    Как сообщил телевизионный журналист Валентин Чернявский, оригинальный "балкон-корабль" находится в центре столицы - недалеко от метро "Арсенальная".
    Балкон-корабль в Киеве
    Валентин Чернявский, facebook

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева в одном из жилых домов возле станции метро "Арсенальная" построили "балкон-корабль", сообщил журналист Валентин Чернявский на своей странице в Facebook.

    "И я такой балкон хочу. Наверное, владельца часто соседи сверху топили", — иронично прокомментировал фото автор.

    Валентин Чернявский, facebook
    "Балкон-корабль" в Киеве

    Впрочем в соцсети неоднозначно восприняли "архитектурное новшество", кто-то похвалил оригинальность владельцев квартиры, а другие, напротив, посетовали, что испортили "сталинку" в центре столицы.

    Валентин Чернявский, facebook
    Коментарии пользователей относительно "балкона-корабля"

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену. Ремонтные работы в разгаре.

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