Ремонт моста на Шулявке: камнем преткновения стал завод "Большевик" - Кава

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Семь проектов реконструкции Шулявского моста, который частично обрушился 27 февраля, презентовали на градостроительном совете. По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибко, на разработку технико-экономического обоснования реконструкции этого путепровода в бюджете заложено миллион гривен. Чиновник говорит, что в марте будут "предусмотрены средства на дальнейшие стадии проектирования и строительства".

Комментируя представленные проекты, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что в них не содержится ничего нового.

"Остается открытым вопрос сноса двух цехов — понадобиться ли это делать или нет, поскольку, как мы помним, одним из основных камней преткновения в этом проекте были именно два цеха завода "Большевик", снести которые хотели для того, чтобы сделать новый съезд со стороны улицы Довженко на проспект Победы в сторону центра", — сообщил эксперт.

При этом он сказал, что на данный момент нет договоренностей между руководством завода и властями Киева по сносу цехов.

"Вопрос долго обсуждался, но консенсуса пока нет", — добавил Кава.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что на строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.