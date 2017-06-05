Заупокойная литургия по Любомиру Гузару в Киеве

В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве началась заупокойная литургия по бывшему главе Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару.

Литургию проводит предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский Святослав (Шевчук), сообщает Укринформ.

Храм заполнен верующими, а также священнослужителями УГКЦ из разных областей Украины и из-за рубежа. Кроме того, также во дворе возле собора собрались верующие, которые могут следить за похоронами благодаря трансляции на специально установленном экране.

Блаженнейшего Любомира Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

Накануне президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве простился с бывшим главой УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром. Президентская чета почтила память патриарха минутой молчания и уклонилась у его гроба. Глава государства также выразил соболезнования близким кардинала.

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Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. До столицы с ним попрощались во Львове.