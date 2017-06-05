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    Фотоленты

    Заупокойная литургия по Любомиру Гузару в Киеве

    38
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве

    В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве началась заупокойная литургия по бывшему главе Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару.

    Любомир Гузар
    УНИАН
    Единство - это тоже дар Божий. Любомир Гузар: биография, цитаты, жизнь

    Литургию проводит предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский Святослав (Шевчук), сообщает Укринформ.

    Храм заполнен верующими, а также священнослужителями УГКЦ из разных областей Украины и из-за рубежа. Кроме того, также во дворе возле собора собрались верующие, которые могут следить за похоронами благодаря трансляции на специально установленном экране.

    Блаженнейшего Любомира Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

    Накануне президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве простился с бывшим главой УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром. Президентская чета почтила память патриарха минутой молчания и уклонилась у его гроба. Глава государства также выразил соболезнования близким кардинала.

    Читайте также: Архиепископ Любомир Гузар. Справка

    Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. До столицы с ним попрощались во Львове.

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