Суд обязал ГПУ открыть дело против "Батькивщины"

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное дело против ВО "Батькивщина" за недостоверные данные в финансовом отчете, установленные в ходе расследования программы "Наші гроші", сообщает bihus.info.

Юристы портала bihus.info пожали жалобу на бездействие прокуратуры относительно существенных нарушений в партийном отчете политической силы. Дело возбуждено против должностных лиц партии, которые попадают под статью 366 УК (Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов).

Журналистское расследование в программе "Очередь в кассу" Марьяны Мотрунич по партийным финансам выявило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО "Батькивщина". Согласно отчету, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен, сообщает bihus.info.

Также, были случаи, когда упомянутые в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО "Батькивщина" и опровергали любые взносы. Сообщается, что подробнее узнать о донорах "Батькивщины" удалось, в частности, благодаря работе аналитиков Общественного движения "Честно".

19 апреля юристы bihus.info сообщили Генеральную прокуратуру о признаках уголовного преступления, выявленные в ходе расследования. При отсутствии реакции со стороны ГПУ, 25 апреля юристы обратились в суд.

Читайте также: Как в Украине легко забывают о ветеранах войны

2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о "масштабных политических репрессиях" против ее партии.