Хроника 25 апреля: российский свет для ЛНР, новый главный люстратор, радужная Арка в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 25 апреля, правительство Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки приняло решение полностью обеспечивать ЛНР электричеством. Помимо этого из-за долгов сотрудники "Черкассыоблэнерго" перекрыли трассу на Киев, а дорогу на границе со Словакией заблокировали протестующие. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Россия полностью обеспечивает ЛНР электричеством

Правительство Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки приняло решение об обеспечении электроснабжения самопровозглашенной Луганской народной республики в связи с прекращением поставок со стороны Киева, сообщил представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию.

Главным люстратором назначена экс-помощница нардепа от БПП

Конкурс на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины выиграла Анастасия Задорожная, сообщает пресс-служба ведомства. По данным СМИ, Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны. В 2010 году она окончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". Также при Министерстве юстиции сформирован новый состав Общественного совета по вопросам люстрации.

Мусор из Львова обнаружили в Чернобыльской зоне

Мусор из Львова обнаружили в Чернобыльской зоне вблизи покинутых населенных пунктов, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба управления полиции Киевской области. После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов.

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Стрельба в Киеве

В результате вчерашней стрельбы в столице были ранены три человека. Закончившийся стрельбой конфликт возник между двумя компаниями, сообщили в Нацполиции. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Найден украденный из библиотеки Вернадского "Апостол"

Сотрудники уголовного розыска задержали членов преступной банды, которые украли книгу "Апостол" 1574 года из Национальной библиотеки Украины имени Вернадского в Киеве. По информации СМИ, книгу хотели продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Львовский "Апостол" Ивана Федорова был издан тиражом около 1-1,2 тыс. экземпляров. В фондах библиотеки Вернадского хранится пять экземпляров, но все они неполные.

Сотрудники "Черкассыоблэнерго" перекрыли трассу на Киев из-за долгов

Более сотни работников "Черкассыоблэнерго" вышли на митинг на трассу Киев-Черкассы с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Работники предприятия, собравшиеся возле Деньговского лесничества, требуют погашения долга по заработной плате. Также они заявляют, что не желают видеть на посту руководителя предприятия Светлану Кузьминскую, подозреваемую в хищении средств, что, по мнению митингующих, фактически привело к банкротству "Черкассыоблэнерго".

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В Киеве Арку Дружбы народов превратили в радугу

Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги. Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу Евровидение. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ. Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня.

Протестующие заблокировали дорогу на границе со Словакией

Протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали во вторник дорогу перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, сообщает пресс-служба Западного регионального управления государственной пограничной службы. Акции автомобилистов проходили в Киеве в конце января, их участники требовали принятия закона, по которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, не растамаживая их.

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК. Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature были опубликованы результаты исследования структуры молекулы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена.