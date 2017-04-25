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    Фотоленты

    В Киеве Арку Дружбы народов превратили в радугу

    Тема:

    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (623)

    (обновлено: )14704
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина

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    Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги. Соответствующие кадры запечатлел фотокорреспондент РИА Новости Украина.

    Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу Евровидение.

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    Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.

    Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

    Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

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